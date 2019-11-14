وطن النهار

حصلت الكلية الأسترالية في الكويت على اعتماد كامل من قبل جمعية مهندسي أستراليا (EA) لجميع البرامج الهندسية لدى الكلية. وأعلن عميد كلية الهندسة د. محمد عبد النبي بفخر أن هذا الاعتماد هو تتويج للتقدير والاهتمام المستمر بمعايير الجودة وتعزيز البرامج منذ الاعتماد الأولي في عام 2009 لبرامج البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (إلكترونيات وتحكم) و(البترول). وفي عام 2012، تم تمديد اعتماد مهندسي أستراليا ليشمل برامج البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (المدنية) و(الميكانيكية).

وذكر انه وخلال العامين الماضيين، عملت كلية الهندسة جاهدة لتقديم كل ما هو مطلوب للحصول على اعتماد لبرامج الدبلوم وتجديد اعتماد برامج البكالوريوس في جميع مجالات الهندسة. حيث قامت بتقديم مستندات تضمنت تفاصيل كاملة فيما يتعلق بالتخطيط الشامل لكل برنامج من برامج الكلية الأسترالية في الكويت ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة من قبل نظام المؤهلات الأسترالية (AQF). وبالإضافة إلى ذلك، كانت الكلية مطالبة بتقديم دليل على معايير الجودة المرتبطة بكل من اللوائح والممارسات الأكاديمية والإدارية.

وأكد عبدالنبي أهمية هذا الإنجاز لطلاب وخريجي كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية في الكويت، وأوضح أنه: «يمكن الآن لجميع طلاب كلية الهندسة في أي تخصص، معترف به أكاديمياً ومهنياً على المستوى المحلي والعالمي.

