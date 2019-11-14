وطن النهار

كرم عميد كلية العمارة في جامعة الكويت د. عمر خطاب اللجنة المسؤولة عن تصميم دليل الكلية 2019/2020، وهو أول دليل تصدره الكلية منذ إنشائها، وذلك تقديرا لجهود اللجنة الابداعية والفنية المثمرة في تصميم الدليل والذي استغرقت مدة تجهيزه حوالي سنة كاملة حتى يكون بوابة للتعرف على الكلية ما يسهم في تسهيل معرفة كل ما يخصها، هذا وتم التكريم بقاعة اجتماعات مبنى العميد بالحرم الجامعي- العديلية.

وقال عميد كلية العمارة د.عمر خطاب أن فريق العمل مكون من رؤساء الأقسام د. محمد العجمي ود. طلال الكندري ود. لميس بهبهاني ود. فاتنة أبوعامر ود. إيمان الشواف ومصمم الجرافيك فيصل النقيب والخريجتين المتميزتين فضة بوعركي وأنفال البصيلي، مؤكداً أنه سيخدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومنتسبي الكلية أجمع وسيكون له قيمة ووزن في خدمتهم.

واضاف أن تكريم الكلية للجنة يأتي تقديرا لعطائهم وتميزهم وتكريماً لاجتهادهم وانطلاقاً من حرص الكلية المستمر على تشجيع الابداع، مضيفا أن هذا التكريم هو من جوهر رسالة الكلية المتمثلة في تحفيز ودعم القدرات التي تسهم في بناء قاعدة صلبة لمنظومة العلوم والابتكار والمعرفة العلمية وتعزيز البيئة التي تساعد على ذلك.

وثمن خطاب جهود اللجنة التطوعية، مؤكدا أن العمل التطوعي هو أفضل استثمار وركيزة من الركائز الهامة لرفعة الوطن وإنماء المجتمعات، ونشر قيم التعاون والترابط بين الناس، إضافة لكونه سلوكا انسانيا فريدا يدل على مقدار عالٍ من العطاء والبذل وحب الخير للإنسانية جمعاء.

وأوضح أن هذا الدليل يلقي الضوء على حياة طالب بكلية العمارة منذ التحاقة بها وحتى تخرجه، كما يحتوي على نبذة تعريفية عن الكلية وتخصصاتها الثلاثة وهي العمارة، والعمارة الداخلية، والتصميم المرئي.

