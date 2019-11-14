وطن النهار

عقد لقاء مشترك بين عدد من أعضاء جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية وشركة طيران الجزيرة، بهدف تفعيل وتحقيق المزيد من التعاون بين الطرفين.

وثمنت الجمعية في تصريح صحافي اهتمام طيران الجزيرة بدور الجمعية الفاعل في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة الطيران، لافتة إلى استعداد «الجزيرة» لدعم الجمعية في جميع الوسائل المتاحة للارتقاء بصناعة الطيران في الكويت. وذكرت الجمعية أنه جرى مناقشة إقامة ورش عمل لنشر ثقافة الطيران وتوسيع التعاون بين الجمعية وطيران الجزيرة، إلى جانب التعاون المشترك لاعداد الدراسات التي تنهض بمستوى السلامة.

وأشادت الجمعية بالمرونة والتسهيلات التي قدمتها شركة طيران الجزيرة في سبيل تفعيل التعاون مع جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية على جميع الأصعد، مؤكدة أن مثل تلك اللقاءات تسهم في توسيع آفاق التعاون وتحقيق المزيد من الأهداف المستقبلية.

حضر اللقاء من شركة طيران الجزيرة، ونائب رئيس العمليات روهيت راشاندران، ونائب مدير العمليات أيمن الشمري، ونائب الرئيس لشؤون الصناعة بدر ناصر المرشد، ناصر العبيد، ومن جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية رئيس الجمعية مشعل المطيري، وعدد من الأعضاء بينهم محمود جمال، طلال العبيد، عبدالرحمن الغريب، أحمد معرفي.

