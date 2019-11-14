وطن النهار

أكد رئيس لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي أحمد هديان أن اللجنة خرجت بعدة توصيات ، اهمها إضافة مواقع تخييم جديدة في المحافظة، «خلف محطة وقود منطقة النسيم، وأخرى خلف محطة وقود منطقة العيون ، وجنوب سعد العبدالله » على أن يتم تخصيصها لكبار السن والعائلات. وأستغرب هديان في تصريح صحافي غياب الهيئة العامة للبيئة عن ورشة العمل التي اقامتها لجنة محافظة الجهراء التي عقدت صباح أمس لمناقشة موضوع مواقع المخيمات الربيعية في المحافظة، وعدم حضور من يمثلها خصوصاً ان دورها كان مهماً وحساساً فيما يتعلق بموسم المخيمات الربيعية ، مبيناً ان ممثلين عن بلدية الكويت ووزارة الداخلية حضروا الورشة والتي خرجت ببعض التوصيات . وقال هديان ان اللجنة اوصت ايضاً بتخصيص مواقع لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير حاوية قمامة لكل مخيم، على ان تصرف مع إصدار الترخيص ، وكذلك تخصيص أكثر من موقع للجمعيات التعاونية لزيادة التنافس بينها بما يصب في مصلحة المواطن، وعدم احتكار أي جمعية لموقع محدد. وذكر أن احدى التوصيات شددت على زيادة النقاط الأمنية والخدمية لحفظ النظام والآداب العامة والتي تتكون من (البلدية - الداخلية - الإطفاء - الصحة)، والالتزام بقرار المجلس البلدي والالتزام بإقامة المخيمات الربيعية خلال الفترة المسموح بها فقط والتي تبدأ من 15 نوفمبر الحالي وحتى 15 مارس 2020 ، وتعديل البند رقم 12 من قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي ليكون التأمين 100 دينار فقط بدلاً من 300 دينار لكل 1000 متر أو أقل تسترد بعد إزالة المخيم ونظافة الموقع.

