وطن النهار

وقعت الهيئة العامة للبيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) أمس الاربعاء مذكرة تعاون في عدد من القضايا البيئية منها تغير المناخ والتصحر والعواصف الرملية والمواد الكيميائية وادارة النفايات.

وقال مدير عام الهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود في كلمة عقب التوقيع ان المذكرة تهدف الى تحسين الوضع البيئي في البلاد عبر التعاون مع المنظمات الاممية المختصة بهذا الشأن. وأضاف ان المذكرة تشتمل على عقد اجتماعات مكثفة تعزز القدرات الفنية والبشرية والوعي البيئي والادارة البيئية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن عبر تنظيم الدورات والمشاريع والانشطة المشتركة للاستفادة من الخبرات العالمية.

