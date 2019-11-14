وطن النهار

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن العمل بروح الفريق الواحد بمثابة الركيزة الأساسية لموسم تخييم ناجح وآمن ، معربا ، وبمناسبة انطلاق موسم التخييم، عن الارتياح لجاهزية الاجهزة المعنية في محافظة الاحمدي وعبر التنسيق المشترك والمتابعة مع القطاعات ذات الصلة بالمحافظة، مثمنا في هذا الصدد استعدادات وجهود وزارات الداخلية والصحة والاشغال وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للاطفاء وغيرها من الجهات ذات الاختصاص . وأهاب بالمخيمين الالتزام بالشروط التي حددتها البلدية للحصول على الترخيص لعدم الوقوع في مخالفات أو جزاءات وغرامات منذ مباشرة التخييم الى حين اخلاء موقع المخيم ، وتجنب المساءلة القانونية الناتجة عن تلك المخالفات.

ودعا المحافظ المخيمين الى الالتزام بمواقع التخييم وعدم الخروج عن اطارها وتجنب الظواهر السلبية المرصودة خلال مواسم السابقة ، معربا عن امله في مراعاة المخيمين للارشادات والقواعد الأمنية حرصا على سلامتهم والتقليل من حوادث الطرق خاصة من شريحة الشباب ، متمنيا ان يستمتع الجميع بهذه الاجواء.

وشدَ المحافظ على ايدي القائمين بالاجهزة المعنية في المحافظة بحكم المسؤولية المضاعفة الواقعة على كاهلهم نظرا لخصوصية محافظة الاحمدي والمساحات الشاسعة للتخييم واحتضانها العديد من المزارع والمنتجعات السياحية والشاليهات التي لا يقتصر استخدامها على موسم التخييم فقط لكن على مدار العام، مثمنا دور الجمعيات التعاونية وما تقدمه من خدمات لرواد البر.

واختتم محافظ الاحمدي بقوله: ان حماية وسلامة المواطنين خلال موسم التخييم وعلى مدار العام هي الاولوية الاولى لمحافظة الاحمدي والاجهزة العاملة على امتداد مناطقها، مستحضرا جهود تلك الاجهزة الرسمية والفرق التطوعية خلال المواسم السابقة الأمر الذي يشهد به اهالي المحافظة على نحو خاص ورواد البر من مختلف المحافظات بوجه عام.

