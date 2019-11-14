وطن النهار

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري ضمن مهرجان (الموروث الشعبي الخليجي) أمس الاربعاء عن اقامة خمس مسابقات مختلفة لصيد الاسماك لموسم 2019/2020 اضافة الى مسابقات في الالعاب الشعبية خاصة بالرعيل الاول.

وقال رئيس اللجنة الشيخ سالم النواف الأحمد الصباح في تصريح لـ (كونا) عقب تفقده تسجيل المتسابقين في ديوانية الصيادين في منطقة الوطية ان كل المسابقات تتعلق بصيد الاسماك وستقام في ديوانية الصيادين في الوطية والفنطاس.

واضاف ان ديوانية الوطية ستنظم مسابقات (الدانة) الكبرى وهي الاهم و(الحداق) في البحر ومسابقة (حداق السيف) للكبار اضافة الى مسابقة براعم الموروث البحري وهي (حداق السيف) للصغار وهي الصيد بالسنارة على الشاطئ و ستخصص للشباب الواعد من سن 8 سنوات وحتى 14.

وذكر النواف ان المسابقة الخامسة و هي صيد سمك نوع (الكنعد) ستقام في ديوانية الفنطاس مشيرا الى ان توقيت المسابقات سيعلن عقب اغلاق باب التسجيل للمشاركة في ال 20 من نوفمبر الحالي، داعياً محبي هذا التراث الاصيل من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الى التسجيل في المسابقات التي يرغبون فيها وذلك في ديوانية الوطية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

واكد ان اللجنة حريصة على تطوير مسابقاتها البحرية كل عام لاحياء تراث الآباء والاجداد وابراز صور الماضي للمجتمع الكويتي مشيرا الى ان البحر يرتبط في وجدان اهل الكويت منذ القدم كونه كان مصدرا للرزق لعدد كبير من السكان وان اطلاق مسابقة البراعم يغرس هذا التراث الغني في نفوس النشء.

وثمن النواف رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر للمهرجان والتي تأتي تجسيدا لحرصهما على إحياء تراث الآباء والاجداد لاسلتهام القيم الحميدة المتمثلة في التحمل والصبر والتعاون والاعتماد على النفس.

