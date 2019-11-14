وطن النهار

نظم مركز المعلومات الدوائية في كلية الصيدلة بجامعة الكويت حملة توعويّة للوقاية من التسمم بالأدوية في مول 360.

وفي هذا الصدد أوضحت مُـدرّس في قسم الأدويّة والعلاجات ورئيس حملة الوقاية من التسمم بالأدويّة بين الأطفال في كليّة الصيدلة بجامعة الكويت د. بدور قبازرد: «نحن سُعداء للغاية بالإقبال الذي شـهِدته هذه الحملة، ونحن نؤمن بأهميّة استكمال نشر الوعي في المجتمع عن كيفية حفظ الأدويّة بطريقة آمنة داخل المنزل والتعامل مع حالات التسمم غير المقصود بشكلٍ سليم لحماية أطفالنا وتخفيف العبء على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية؛ التي في الآونة الأخيرة شهدت أعداداً مُتــزايدة من حالات التسمم غير المقصود للأطفال بالادوية والمواد الكيمياوية».

وقالت إن الحملة تضمّنت التعرف على كيفيّة التعامل مع حالات التسمم وطرق إسعاف الطفل عن طريق الإسعافات الأوليّة والتدريب على إنقاذ الحياة من خلال الإنعاش القلبي الرئوي من قبل مشاركة فريق اطباء الطوارئ البورد الكويتي وتدريب الاهل واطفالهم ايضا على الانعاش القلبي للطفل وانقاذ الطفل عند انسداد مجرى الهواء بسبب دواء ما او اي جسم غريب كان له الاثر الطيب في نجاح الحملة.

وذكرت منسقة الحملة والمتطوعة فيها الدكتوره ايمان اباحسين بان الحملة لاقت نجاحا كبيرا حيث زار الموقع اكثر من 1000 شخص من اولياء الامور خلال الثلاث ايام مع اطفالهم.

