وطن النهار

أعلنت نقابة العاملين في الادارة العامة للطيران المدني تعليق الاضراب الذي دعت الى تنفيذه أمس الاربعاء «تغليبا للمصلحة العامة وسمعة مطار الكويت الدولي».

وقالت (النقابة) في بيان صحافي انه تم تعليق تنفيذ الاضراب بعد تدخل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد العنزي والاتفاق على بحث جميع طلبات موظفي الادارة والعودة الى التفاوض مع القائمين عليها بشأنها.

واوضحت انه تم الاتفاق على بحث جميع مكتسبات الموظفين «المستحقة» والعودة الى طاولة المفاوضات مع رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود بحضور جميع المعنيين في الادارة «لاقرار المطالب المستحقة».

من جانبه، قال المدير العام لـ(الطيران المدني) يوسف الفوزان انه تم الاتفاق مع (النقابة) على الاجتماع لـ«مناقشة الموضوعات التي تهم موظفي الادارة».

واكد اهتمام الادارة بكل ما من شأنه المحافظة على مكتسبات وحقوق جميع الموظفين «المشروعة» بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالفائدة على سمعة مطار الكويت الدولي. في هذا الصدد، قال المدير العام للقوى العاملة احمد الموسى في تصريح مماثل ان (الهيئة) اجتمعت أمس مع رئيس مجلس ادارة نقابة الطيران المدني جابر العازمي وتم الاتفاق على تعليق الاضراب.

واوضح الموسى ان الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي تناول اسباب اضراب منتسبي الادارة، مفيدا بأن الاجتماع انتهى بنتائج ايجابية من ضمنها تعليق الاضراب والاجتماع مع الادارة العامة للطيران المدني لبحث مطالب موظفي الادارة.

واثنى على الموقف المسؤول من النقابة رئيسا واعضاء بغية تغليب المصلحة العامة ورقي دورهم في هذا الجانب مشيدا بتفهم الادارة العامة للطيران المدني على تبني مطالب منتسبيها المشروعة.

وكانت (الطيران المدني) اعلنت اخيرا توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار مؤكدة ان قرار مجلس الخدمة الجديد (رقم 35 لسنة 2019) حدد صرف بدلات نوبة جديدة للمراقبين الجويين.

