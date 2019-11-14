وطن النهار

بمشاركة بنك الائتمان وعدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص وتحت شعار «الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية»، انطلقت فعاليات «منتدى الحكومة الالكترونية السابع» الذي يقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في فندق كراون بلازا.

افتتح المعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أنس الصالح، بحضور مدير مركز نظم المعلومات بالانابة حمود المحيميد وعدد من قياديي «الائتمان».

وأوضح البنك في تصريح الى الصحافيين عن سعادته بمشاركة البنك في منتدى ومعرض الحكومة الالكترونية السابع اللذين تنظمهما شركة «نوف اكسبو»، موضحا أن المنتدى فرصة للوقوف على آخر الاتجاهات والتقنيات الحديثة للحكومة الذكية.

