وطن النهار

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. علي المطيري عن بدء تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت الكترونيا للفصل الدراسي الثاني 2020/2019 للطلبة المستوفين لشروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من ابناء الكويتيات خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية وكذلك خريجي المدارس الانجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتبارا من يوم 7 ديسمبر المقبل ولمدة 5 أيام وقال أما الطلبة من فئات القبول الأخرى فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بالشويخ خلال الفترة 9 الى 11 ديسمبر أثناء ساعات الدوام الرسمي، موضحا أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن (70%) للقسم العلمي و(78%) للقسم الأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية. وعليه فان الذين يرغبون في التقدم الى أي تخصص يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه الحدود الدنيا وجميع شروط القبول الأخرى ولن يقبل أي طلب التحاق الا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.

وذكر عميد القبول والتسجيل أن جميع اختبارات القدرات سيتم تقديمها ثلاث مرات مختلفة خلال العام الجامعي الحالي وسيقوم مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس للاعلان عن تواريخ هذه الاختبارات.

وأوضح أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني2020/2019 ستكون باستخدام شبكة الانترنت من خلال صفحة نظام تقديم طلبات الالتحاق الالكتروني على العنوان: http://portal.ku.edu.kw/admission، حيث يمكن للطلبة المذكورين سلفا تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من خلال هذا الموقع.

وأضاف المطيري أنه في حال عدم امكانية الطالب الدخول الى النظام لتقديم طلب الالتحاق سيظهر له رابط الكتروني ينقل الطالب من خلاله الى ارشادات وتعليمات يجب اتباعها، وعلى الطالب بعد يومي عمل الدخول مرة أخرى الى نظام تقديم طلبات الالتحاق الالكتروني للتأكد من امكانية تقديم طلب الالتحاق. علما بأن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات. وبالنسبة للطلبة المؤجل قبولهم من الفصل الأول 2019/2020 الذين أعلنت أسماؤهم وتخصصاتهم مع نتائج قبول الفصل الأول سيتم اعتماد قبولهم واستلام المستندات الثبوتية منهم التي تؤكد صحة البيانات التي تم قبولهم على أساسها وذلك خلال الفترة 15 الى 23 ديسمبر وفقا لمواعيد محددة سيتم ارسالها اليهم عبر هواتفهم النقالة المذكورة ضمن بياناتهم لمراجعة صالة القبول والتسجيل بالشويخ لتقديم المستندات المطلوبة وتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

وأضاف: على الطالب ضرورة احضار نسخة معتمدة من الشهادة الثانوية للشهادات الصادرة من دولة الكويت والبطاقة المدنية الأصلية على أن تكون سارية المفعول، بالاضافة الى صورة من جواز السفر وعدد (1) صورة شخصية حديثة وملونة، ورسوم طلب الالتحاق (10) دنانير غير قابلة للرد. أما أبناء الكويتيات عليهم بالاضافة الى المستندات السابقة تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب وجنسية الأم وبطاقتها المدنية، مشيرا الى أنه يحق للجامعة الغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبين عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.

