وطن النهار

بمناسبة اليوم العالمي للفيزياء الطبية نظمت رابطة الكويت للفيزياء حلقة نقاشية مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتم التطرق فيها للصعوبات والتحديات التي تواجه هذا التخصص، وكيفية العمل على تطوير تخصص الفيزياء الطبية وتأهيل كوادر محلية من الفيزيائيين في هذا المجال للعمل بكفاءة في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك المراكز الأكاديمية والبحثية. كما تمت مناقشة أهمية التعليم المستمر للفيزيائين للارتقاء بالمستوى المهني بالاضافة الى أهمية الاعتراف الوظيفي للفيزيائي الطبي.