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اجرت الادارة العامة للاطفاء متمثلة بقطاع المكافحة تمرينا عمليا صباح امس في مستوصف دار الصحة بمنطقة جليب الشيوخ حيث يأتي هذا التمرين ضمن خطة الادارة العامة للاطفاء للمحافظة على مستوى الكفاءة لدى رجال الاطفاء والعمل على تطويره وذلك عن طريق اقامة التمارين العملية التي تقام بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والاهلية.

وتم تنفيذ سيناريو التمرين الذي بدأ بورود بلاغ لمركز العمليات يفيد بوجود حريق في عمارة مكونة من 8 أدوار بمنطقة جليب الشيوخ فتم توجيه مركزي اطفاء جليب الشيوخ والعارضية لموقع الحادث فشكلوا فرقتي مكافحة وانقاذ لمكافحة الحريق الذي أندلع البدور الثاني في قسم المختبرات التابع للمستوصف ونتج عنه دخان كثيف داخل العمارة وتم اخلاء العمارة وعمل التهوية وإنقاذ شخص عن طريق سلم الاطفاء. كان التمرين بحضور واشراف رئيس مركز جليب الشيوخ العقيد طلال عبدالله المحيسن.

