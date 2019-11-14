دفتر أحوال

رفضت محكمة التمييز الادارية طلب وقف نفاذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمة الادارية فيما يخص وزارة الاوقاف والخدمة المدنية بأحقية موظف في استرداد المبالغ التي خصمت منه. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان أن موكله حاصل على شهادة من كلية الاداب وعين أولا مدرسا في وزارة التربية والتعليم وأعيد تعيينه في وزارة الاوقاف بوظيفة باحث اداري وتدرج في الوظائف العامة الى أن عين مديرا لاحدى الادارات التعليمية في الاوقاف والتي تخضع للقرار الصادر من الخدمة المدنية في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية المواطنين في وزارتي التربية والاوقاف وفقا لقرار آخر فان المسؤول بتحديد التماثل بين تلك الوظائف هو وزير الاوقاف وهو ما انطبق على المدعي والذي فوجئ.

بعد تسلمه البدل الشهري بــ 250 ديناراً بصدور قرار من الخدمة المدنية بعدم صحة تطبيق المادة السابقة على بعض موظفي وزارة الاوقاف ومنهم المدعي مع استرداد خصم تلك المبالغ التي تم تسلمها سابقا. وقدم البنوان حافظة مستندات وادلة دامغة تؤكد صحة وسلامة الموقف القانوني واحقيته في الغاء القرار المطعون عليه واسترجاع المبالغ التي صرفت له سابقا واستجابت المحكمة للمحامي البنوان وقضت بأحقية المدعي في استرداد المبالغ التي خصمت منه سابقا باعتباره ممن يشغلون وظيفة اشرافية تعليمية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مع ما يترتب على ذلك من آثار واكدت المحكمة في حيثيات حكمها بغض النظر اذا كان البدل صرف للمدعي بحق أو بغير حق ولكن صرف له دون غش او تدليس او سعي غير مشروع من جانبه او مجاملة من القائمين على أمره في عمله وكانت دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الاداري وقواعد العدالة والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة وماتقتضيه من رعاية عمال المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم ويختل بها امر معيشتهم حتى ينخرطوا في خدمة المرفق آمنين مطمئنين، يعطون افضل ماعندهم الامر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعي في استرداد المبالغ السابق خصمها منه واحقيته باستردادها.

