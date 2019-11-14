دفتر أحوال

قررت النيابة العامة امس حجز مواطن «ولي أمر» وابنائه الثلاثة الى اليوم لاستكمال التحقيق والمتهمين بالاعتداء بالضرب على «معلم» في مدرسة متوسطة في منطقة الصباحية، ورفضت النيابة طلب اخلاء سبيل المتهمين. والجدير بالذكر أن المواطن أوصل أبناءه الثلاثة الى المدرسة متأخرين وقد دخل في خلاف مع المعلم المجني عليه لتسجيل أولاده في كشف المتأخرين، في حين تطور الخلاف بينهما، الى أن قام ولي الأمر بالتهجم على المعلم وضربه بمساعدة أبنائه. وقد سجل المعلم قضية اعتداء بالضرب ضد ولي أمر اعتدى عليه بسبب وضع أبنائه في صفوف المتأخرين عن الدوام المدرسي، في مخفر المنطقة وأرفق بها تقريراً طبياً يفيد بتعرضه لاصابات وتمت احالة القضية الى الجهات المختصة.