آراء

إن التعليم هو أهم مرحلة يمر بها الإنسان منذ ولادته وحتى مماته فمنذ طفولته يبدأ الإنسان بالاعتماد على نفسه في المشي والأكل والأمور الحياتية الأخرى ومن ثم تأتي أهم مرحلة وهي التعليم والتحاقه بالمدرسة ومن هنا يبدأ الطفل في تطوير قدراته ومهاراته من خلال تعلم أشياء جديدة.

والتعليم ليس قاصرا على المدرسة فقط فالبيت هو امتداد طبيعي للمدرسة لان دور الأب والأم في تعليم ابنائهما ومساعدتهم ومتابعتهم في الواجبات لا يقل أهمية عن دور المدرسة. كما أن متابعة الوالدين لسلوك ابنائها في الصف مع المعلمين ومع أصدقائهم ضرورة ملحة جداً لأن اختلاط التلميذ مع أصدقاء السوء قد يحدث تغييراً واضحاً في سلوكياته وبالتالي تظهر عليه علامات سوء السلوك مع معلميه أو اصدقائه لذا نحن نرى يومياً صورا لمشاجرات في المدارس ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع التعدي من الطلاب على المعلمين بآلات حادة أو التعدي من الطلاب على بعضهم البعض داخل الصفوف أو أمام المدارس.

إن ما يشاهده الأبناء من أفلام عنف أو من خلال الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن والتي تقوم معظم ألعابه على القتال والعنف واراقة الدم عامل أساس في تدهور سلوكيات واخلاقيات الأبناء وبالتالي تظهر سلوكيات عدوانية واضحة عليهم في التعامل اليومي مع معلميهم أو أصدقائهم.

اننا لا يمكن ان نضع اللوم كله على الطالب بسبب سوء سلوكه ففي بعض الأحيان يكون المعلم هو المسيء إلى الطالب، حيث هناك للأسف معلمون غير مؤهلين لهذه المهنة فتظهر منهم سلوكيات غريبة مع الطلاب من ألفاظ نابية توجه إلى الطالب ومن ضرب واعتداء على التلاميذ نراه يومياً في المدارس، وكل ذلك من شأنه أن يخلق طالباً معقداً نفسياً ومن شأنه أيضاً أن يفرز للمجتمع إنساناً فاشلاً اجتماعياً.

إن هناك ضرورة ملحة في عمل دورات تأهيلية نفسية للمعلمين ليتعلموا كيفية التعامل مع الطلاب بحيث يكون المعلم هو الوالد والأخ داخل الصف وليس كما نرى من معاملات قاسية تؤدي بنا إلى المخافر والمحاكم.

فالمعلم صاحب رسالة العلم والأخلاق الحميدة وهو الأمين على الأجيال الذين بين يديه فهم بمثابة أمانة لديه حتى يكون جديراً للتقدير والاحترام وبالتالي يصدق عليه قول أمير الشعراء:

قم للمعلم وفه التبجيلا

كاد المعلم أن يكون رسولا

أعلمت أشرف أو أجلَّ من الذي

يبني وينشئ أنفساً وعقولا

