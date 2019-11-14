مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة في القطاع النفطي أن الكويت تدرس تغيير أسلوب تحديد أسعار مبيعاتها من النفط الخام من خلال تحديد القيمة قبل تحميل الشحنات، على غرار ما قامت به «قطر للبترول» و«أدنوك» الاماراتية».

وأضافت أن الكويت واجهت خلال فترات سابقة رفض بعض العملاء استلام الشحنات المتفق عليها، نتيجة عدم وجود أي شروط جزائية في هذا الاطار.

وأشارت الى أن استلام الشحنات من قبل العملاء لا يوجد به أي شروط ملزمة للطرف الثاني، ما يعني امكانية الغاء استلام الشحنات في حال الحصول على عروض أفضل.

وذكرت المصادر أن اتفاق دول «اوبك +» يلزم الكويت في الوقت الراهن بانتاج كميات محددة، من النفط، ما يجعل تسويق الكميات الراهنة سهل نسبياً، في ظل التعاقد على تلك الكميات من خلال عقود طويلة الآمد مع الصين والهند، حيث تستأثر دول شرق أسيا بالحصة الأكبر من النفط الكويتي.

وأبلغت شركة «قطر للبترول» عملاءها باعتزامها تغيير أسلوب تحديد أسعار مبيعاتها من النفط الخام اعتبارا من العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن العملاء الذين لم تكشف النقاب عن هويتهم القول انه وفقا للأسلوب الجديد سيتم تحديد الأسعار الرسمية للبيع قبل شهر واحد من تحميل الشحنات.

كما سيتم تحديد سعر الخام القطري على نحو تفاضلي وعلى أساس أسعار خامي دبي وعمان.

يذكر أنه وفقا للنظام الحالي، فان «قطر للبترول» تحدد حاليا سعر بيع النفط بأثر رجعي، أي بعد شهر من تسليم الشحنات باعتباره السعر المباشر للبيع.

وبحسب العملاء فان «قطر للبترول» لم تحدد الموعد الدقيق لبدء تطبيق النظام الجديد.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من اعلان شركة بترول أبو ظبي الوطنية «أدنوك» السماح بتداول الخام الرئيسي لنفط أبو ظبي وهو خام مربان بنظام العقود الآجلة وتطبيق نظام جديد لتسعيره.

