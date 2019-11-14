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مال وأعمال

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وسط الغموض


عمال بريطانيون يشيدون مبنى، وسط الغموض السياسي الذي يحيط بمستقبل الانتخابات البرلمانية البريطانية التي ستجري في 12 ديسمبر المقبل، وتداعيات ذلك على علاقات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، تواجه بريطانيا صعوبات عدة ومعقدة تؤثر على مناحي تدفق الاستثمار الخارجي ومستقبل بقاء المصارف العالمية في حي المال اللندني، وتسهم في ارباك خطط الشركات في التوسع والتسويق. وتترقب الشركات البريطانية والأجنبية بصبر نافد، ما ستفرزه الانتخابات البرلمانية، وتداعيات نتيجتها على موقع بريطانيا التجاري والسياسي في أوروبا، اذ إن «انتخابات بريكست» ستحدد مصير البلاد في أوروبا أو خارجها ونوعية الترتيبات التجارية والجمركية والاستثمارية بين لندن ودول الاتحاد الأوروبي.


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