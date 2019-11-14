مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 471.1 في المئة على أساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت أرباح الفترة 92.58 ألف دينار (305.42 آلاف دولار)، مقابل أرباح بقيمة 16.21 ألف دينار (53.48 ألف دولار) بالربع الثالث من عام 2018. وبلغت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 292.64 ألف دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 200.22 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 46.2 في المئة. وقالت الشركة في بيان للبورصة ان ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود الى الارتفاع في ايرادات الاستثمارات وعمولات الوساطة والتي يُقابلها ارتفاع في حصة المجموعة من خسائر شركات زميلة ومصروفات المجموعة وانخفاض في ايرادات التمويل.