مال وأعمال

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دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات في دول الشرق الاوسط وافريقيا الى التركيز على أربع أولويات من اجل السماح لقطاع النقل الجوي بقيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة واثراء حياة الناس وتمكين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لاسيما وانه يدعم النشاط الاقتصادي في بلاد الشرق الاوسط وافريقيا بما يفوق الـ 65 مليار دولار ووفر خلال السنوات الماضية 2?6 مليون وظيفة. ومن المتوقع ان يشهد انتعاشة تزيد على الضعف خلال العقدين المقبلين. والأولويات الأربع هي: السلامة والكلفة والتنافسية وفتح الابواب للسفر والتجارة. وسلط الاتحاد الدولي للنقل الجوي الضوء على ثلاث أولويات لتحسين سلامة الطيران ومنها دمج تدقيق السلامة التشغيلية في أنظمة مراقبة السلامة الخاصة بها. من خلال فتح المجال امام المشغلين للحصول على شهادة تقييم السلامة القياسية واحلالهم بدلا من غير المؤهلين للحصول على IOSA. وشدد بيان الاتحاد على ان الأولوية القصوى لدى المنظمة العالمية هي السلامة دائمًا المستمدة من المعايير العالمية التي ساعدت في جعل الطيران أكثر أشكال النقل لمسافات طويلة أمانًا. والدليل الجيد على ذلك في أداء السلامة لشركات الطيران في الشرق الاوسط وافريقيا أنه لم يكن لدى تلك الدول أي حوادث طائرات في 2016 و2017 و2018. ويعزى ذلك الى حد كبير الى الجهود المنسقة لجميع أصحاب المصلحة مع التركيز على المعايير العالمية، ولكن لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. وطالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي بوجود بيئة تشغيل تنافسية الكلفة لشركات الطيران في الشرق الأوسط وافريقيا. حيث قال في البيان: تخسر شركات الطيران في دول الشرق الأوسط وأفريقيا 1.54 دولار لكل مسافر تنقله، وهذه التكاليف العالية تسهم في خسائر الطيران والذي يعد شرياناً اقتصادياً لدول العالم. ولهذا السبب، من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومات أن تفهم أن كل كلفة اضافية تضيفها الى الصناعة.

ودعا اتحاد النقل الجوي الدولي الحكومات في دول الشرق الأوسط وافريقيا الى اتباع معايير الايكاو والممارسات الموصى بها للضرائب والرسوم والكشف عن التكاليف الخفية مثل الضرائب والرسوم وقياسها مقابل أفضل الممارسات العالمية، وتخلص من الضرائب أو الدعم المتبادل على وقود الطائرات الدولي. كما دعا اتحاد النقل الجوي الدولي الحكومات الى الالتزام بالتزامات المعاهدة وضمان اعادة عائدات شركات الطيران بكفاءة الى الخارج بأسعار صرف عادلة. وطالب اتحاد النقل الجوي الدولي الحكومات الى تحرير الوصول الى الأسواق داخل دول الشرق الأوسط وافريقيا وتنفيذ ثلاث اتفاقيات رئيسة بشكل عاجل لها القدرة على تغيير القارة. وهي: منطقة التجارة الحرة القارية - تعزيز التجارة البينية من خلال الغاء رسوم الاستيراد والحواجز غير الجمركية وتفعيل بروتوكول الحركة الحرة - تخفيف قيود التأشيرة الشديدة التي تفرضها البلدان على الزوار وتفعيل السوق القارية للنقل الجوي لفتح الاتصال الجوي بين البلدان لمنح شركات الطيران حرية ممارسة الأعمال التجارية بحرية.

