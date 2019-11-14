مال وأعمال

سجلت مؤشرات البورصة أول حالة صعود جماعي خلال الأسبوع الحالي؛ بفضل استعادة السوق الرئيسي زخْم التداولات وتواصل المسار الصاعد للسوق الأول.

وأنهى مؤشر السوق الأول التعاملات مرتفعاً 0.14 في المئة ليواصل صعوده السادس على التوالي، فيما ارتفع «الرئيسي» للمرة الأولى هذا الأسبوع محققاً نمواً نسبته 0.35 في المئة.

وساهم صعود المؤشرين، الأول والرئيسي، في اغلاق المؤشر العام للبورصة الكويتية بالمنطقة الخضراء، وذلك بعدما ارتفع عند الاغلاق 0.2 في المئة عند مستوى 5741.99 نقطة رابحاً 11.28 نقطة. وتقلصت سيولة البورصة 19.7 في المئة الى 17.6 مليون دينار مقابل 21.91 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 17.6 في المئة الى 109.68 ملايين سهم مقابل 133.16 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.41 في المئة، بينما سجل المواد الأساسية التراجع الوحيد بين قطاعات السوق حيث هبط مؤشر القطاع 0.06 في المئة. وجاء سهم «أم القيوين» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 15.87 في المئة، فيما تصدر سهم «تحصيلات» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.82 في المئة. وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.25 ملايين دينار مرتفعاً 0.1 في المئة، بينما تصدر سهم «أجوان» نشاط الكميات بتداول 11.19 مليون سهم مرتفعاً 0.7 في المئة.

