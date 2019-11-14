مال وأعمال

صرّح عبدالفتاح معرفي، رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية بأن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2019 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 9,492,118 ديناراً وقد بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 3.26 في المئة، والعائد على رأس المال 5.31 في المئة. وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية استطاعت أن تعزز مكانتها كواحدة من أهم مكونات النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت. وتواصل التجارية تلك المسيرة بنجاح مع الحفاظ على الالتزام والابتكار والتطوير من أجل غدٍ أفضل حافل بالمزيد من الإنجازات والحلول العقارية المبتكرة عبر تقديم مشروعات عقارية (سكنية وتجارية) ذات جودة عالية بإمكانها أن تحقق المزيد من الرفاهية والتطور.

كما عبّر معرفي عن سعادته بافتتاح مشروع «داين زون» للمطاعم وتأجير 96 في المئة منه والكائن في منطقة الفنطاس والذي يتكون من 26 فيلا مطلة على البحر. ومن الجدير بالذكر أن مشروع داين زون يعتبر من احدث مشاريع الشركة التجارية العقارية ويمتد على مساحة 8,300 م2 وحاليا تقوم 13 فيلا بممارسة نشاطها التجاري بينما تستعد 12 فيلا للافتتاح خلال الاسابيع القليلة القادمة.

ومن منطلق تحقيق أهدافها في الوقت المطلوب، أفاد معرفي بأنه قد تم افتتاح قاعة بوليفارد والتي تمتد على مساحة تقارب 2000 م2. وتتكون من قاعة أفراح فاخرة وقاعات اجتماعات مميزة كما وتضم غرفة خاصة بالعرائس. وقد لاقت القاعة إقبالاً كبيراً من الشركات والافراد لإقامة مختلف الفعاليات وذلك لتلبيتها لجميع احتياجات العملاء بالإضافة الى موقعها الاستراتيجي.

أما على صعيد المشاريع الاقليمية، فقد صرح معرفي بأن إنجاز مشروع برج السيمفوني في البحرين يسير وفق جدول زمني محدد وقد تم الانتهاء من أعمال بناء الهيكل أواخر العام الماضي. وتم إنجاز 88 في المئة من التشطيبات الداخلية والتي تشمل الأرضيات، الأسقف، المطابخ، ودورات المياه بالإضافة إلى تشطيبات أخرى منها المصاعد، الواجهات، والمرافق المشتركة. وأكّد معرفي أن نسبة مبيعات الوحدات السكنية في تزايد مستمر وقد وصلت إلى 48 في المئة من الوحدات المعروضة للبيع.

وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية أقامت عدة فعاليات خلال الربع الثالث للعام 2019، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. وتضمنت هذه الفعاليات تحت شعار «نحن نهتم» حملة «رفد» الخيرية الاسبوعية وحملة «خذ وقتاً من مشاغل الحياة لإنقاذ حياة» للتبرع بالدم التي تمت بنجاح في برج التجارية. بالإضافة الى حملة «تبرع بلعبة...انشر الفرح» التي هدفت لجمع الألعاب والتبرع بها لصالح الأطفال المتعففين داخل دولة الكويت.

وفي ختام تصريحه، أكد معرفي أن التجارية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها لتحقيق أفضل النتائج التي تؤدي إلى تعزيز حقوق مساهمي الشركة.

