مال وأعمال

استقبل سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني يوسف الجاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، حيث قدم له باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية فيها هدية تذكارية بمناسبة مرور 65 عاماً على تأسيس الخطوط الجوية الكويتية وقد شكره سمو الشيخ سالم العلي الصباح على المبادرة وهنأه وجميع العاملين بالكويتية بهذه المناسبة، مشيدا بالتقدم الملموس الذي يشهده الناقل الوطني بقيادته وتمنى للخطوط الجوية الكويتية المزيد من التقدم والازدهار تحت راية صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

