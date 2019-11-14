مال وأعمال

قال رئيس عمليات المنطقة الأولى بمصفاة ميناء الاحمدي في شركة البترول الوطنية ناصر بدر المحمد ان الشركة وظفت نحو 500 موظف من الكوادر الوطنية في مشروع الوقود البيئي في مصفاة الاحمدي وحدها، لافتا الى ان الشركًة عملت على مزج الخبرات القائمة فعليا مع الموظفين الجدد وتدريبهم محليا وعالميا مما ظهر بوضوح في كفاءة التشغيل بفضل التدريب والخطة الموضوعة من قبل الشركة.

وأضاف المحمد في تصريحات صحافية علي هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة النفط حول وحدة معالجة الغاز البترولي الجديدة (يو 125 في مشروع الوقود البيئي) أمس، أن الوحدة الجديدة تختص في استخلاص الغاز المسال من منتح البنزين، موضحا ان تلك العملية ستعمل على تحسين منتح البنزين النهائي بالإضافة الى استخلاص مادة الكبريت والكورلين والأوليفينات من الغاز المسال.

وأوضح ان الوحدة الجديدة تعتبر اول وحدة ضمن مشروع الوقود البيئي يتم تشغيلها في المصفاة، وأكد انها ستساهم بخفض «الاولفينات» بنسبة تصل الى 100 جزء في المليون بالمنتج النهائي بدلا من اثنين في المئة في الوحدة السابقة، وان الوحدة ستقوم بمعالجة الغاز المسال الناتج من وحدة وقود السيارات اضافة الى انتاج كمية من وقود الافران الحرارية المستخدمة في العديد من وحدات المصفاة.

وحول ابرز التحديات التي واجهت وحدة 125 في مصفاة ميناء الاحمدي افاد المحمد بان بناء تلك الوحدة تم في منطقة محاطة بالوحدات العاملة بتكرير المنتجات مما يحتم الالتزام بأقصى معدلات الأمن والسلامة للعاملين والوحدات ونقل المعدات ومن ثم التشغيل الأمن لها لاسيما وان تلك المنطقة تكتظ بالعمليات الخطوة، مؤكدا ان شركة البترول الوطنية نفذت تلك العمليات بشكل سهل والتشغيل دون وقوع آية حوادث تذكر.

ولفت الى أن منتجات شركة البترول الوطنية ستكون اكثر كفاءة ومطابقة للمواصفات العالمية موضحا ان المنتجات البترولية سوف تحتوي على نسبة كبريت تصل الى 10 اجزاء من المليون وهي نسبة تطابق المواصفات العالمية الحالية والمستقبلية سواء من ناحية مواصفات المنتج او المتطلبات البيئة بحيث يكون المنتج صديقاً للبيئة مما يرفع من قيمة المنتج ويعطي عائداً اكثر بمراحل، وشدد على ان مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله تشكلان مجمعا تكريريا متكاملا ضمن مشروع الوقود البيئي الذي سيعمل فور تشغيله على تحسين جودة منتجات الشركة لتتوافق مع المتطلبات البيئية واشتراطات ومعايير السوق العالمية.

وذكر ان ابرز المنتجات للوحدة هي الديزل النقي من الشوائب ومنتج الوقود منخفض الكبريت وزيادة انتاج كميات وقود السيارات في الكويت مثل البنزين بجودة عالية محليا وعالميا.

