مال وأعمال

وقعت شركة محمد ناصر الهاجري عقد رعاية لمعرض «هوريكا الكويت 2020» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم الذي تقيمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع شركة هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية في الفترة من 20 إلى 22 يناير القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف.

واعتبرت شركة «ليدرز غروب» في بيان بهذه المناسبة ان «شركة الهاجري تمثل ركنا اساسيا في قطاع الضيافة في الكويت نظرا لما تقدمه من أنشطة نوعية، لاسيما في مجال المقاهي والمطاعم الحديثة اتي تعتبر من مقومات تحسين بيئة الاستهلاك والاعمال في البلاد، هذا اضافة إلى انشطة الشركة في مجالات توزيع المواد الغذائية ومكملات الغذاء ذات الطابع الصحي، وغيرها مما يثير اهتمام المشاركين في المعرض وزواره المتخصصين».

وأوضح المدير التنفيذي غابريال فرعون ان: «أنشطة الشركة التي يهتم ويختص بها معرض هوريكا الكويت من بين العديد من الانشطة التجارية والصناعية التي تتميز بها شركة الهاجري في الكويت والخليج، ومنها العلامات العالمية الفاخرة التي تتولاها في مجال المأكولات وبيع وتوزيع المواد الغذائية، مثل الحليب ومشتقاته والعصائر والاندومي والمُحليات الطبية والمأكولات وبسكويت لوتس وشاي ديلما وقهوة اللي (Illy) وماكينات القهوة الايطالية «سيمونيلي»، والعناية الصحية والاجهزة الالكترونية ذات الصلة، ونشاط قسم المقاهي والمطاعم المسؤول ايضا عن عمليات العديد من العلامات التجارية للهاجري مثل مقاهي «هاغن داز» المنتشرة في الكويت والتي تقدم الآيس الكريم الشهير في مناخ مريح.

وأضاف: «كما لدينا مقهى «اسبريسامينتي» الذي يقدم قهوة «ايللي» اللذيذة الطعم مع مذاق ايطالي، وكذلك مطعم «سوتيس» للمأكولات التركية ، ومن العلامات التي تتميز بها شركتنا كذلك مقهى «ديلما تي-بار» الذي يقدم تشكيلة متنوعة من الشاي السيلاني في جو مميز مع مقبلات خفيفة، ومجموعة مطاعم «خنين» و«هاتاي» و«سوليا» المختص بأطباق الشرق الاوسط، هذا اضافة الى «المطبح المركزي» للشركة الذي يهتم بابتكار ما لذ وطاب من المأكولات الطازجة التي تقدم في مطاعم الشركة ومقاهيها على يد فريق من الطهاة المحترفين».

وتطرق فرعون الى خدمات تجهيزات المقاهي والمطاعم والفنادق التي تقدمها شركة الهاجري، وأكد ان «مفتاح نجاح شركتنا المستمر منذ اكثر من 70 عاما في هذه المجالات يكمن في تمسكنا بتوفير اطباق ومأكولات ومشروبات ساخنة وباردة باتباع معايير دقيقة للغاية للتذوق وخدمات نوعية تسعى لتحقق اكبر مستوى رضا للزبائن.. وعبر هذا النهج استطعنا تحقيق هذا التقدم والتوسع الكبيرين في عالم الضيافة وصناعة المأكولات والاطباق المنوعة ونتطلع باستمرار الى مزيد من الابتكارات والجديد في عالم الضيافة بمختلف انواعها واشكالها.

