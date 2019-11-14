مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة عن تسيير رحلات مباشرة الى منطقة العين في إمارة أبوظبي، موفرةً ثلاث رحلات أسبوعية بين الكويت والعين وذلك بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة مع الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أبوظبي في السنوات الأخيرة في معدلات السياح القادمين من الكويت لاسيما بين عامي 2018 و2019، حيث سُجلت زيادة بنسبة 26.3 في المئة في عدد نزلاء الفنادق من الكويت، بالإضافة إلى استضافة أكثر من 25000 نزيل كويتي من يناير إلى سبتمبر 2019 بمتوسط مدة إقامة حوالي 3 أيام لكل ضيف.

ومن خلال إنشاء رحلات مباشرة جديدة، تتطلع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى تشجيع المسافرين من الكويت على زيارة مدينة العين في خطوة لتعزيز السياحة في مختلف مناطق عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال نبيل محمود الزرعوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال المؤتمر الصحافي أقيم امس في الكويت ان هذه الصفقة تعتبر فصلاً جديداً في السياحة بين الكويت وأبوظبي، إن قرب المسافة والعلاقات الثقافية المتينة التي تجمع بين البلدين تجعلها واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في أبوظبي. كما نود أن نتوجه بالشكر لشركة طيران الجزيرة الكويتية على عملهم الدؤوب وتعاونهم خلال الأشهر الماضية لإنجاح هذا المشروع الرائد، وسنستكمل العمل سوياً في المستقبل لتحفيز المسافرين الكويتيين على اكتشاف جوهرة الإمارات العربية المتحدة وهي العين، عن طريق الرحلات المباشرة الجديدة.

أضاف الزرعوني، «إننا على يقين أن العين وجهة مثالية للإجازات العائلية والرحلات الثقافية، بمناظرها الخلابة وتراثها الغني وطبيعتها الساحرة حيث يمكن لزوار العين الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة في الطبيعة ومشاهدة المعالم السياحية وزيارة بعض عجائب الهندسة المعمارية الأقدم في العالم واكتشاف التراث الإماراتي الفريد. فسواء كانوا من المستكشفين أو المغامرين أو العائلات أو محبي الثقافة، فإننا نؤمن بأن العين ترضي مختلف الأذواق».

ومن ناحيته، قال أندرو ورد، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمنتج في طيران الجزيرة: «نحن فخورون جداً ببدأ تسيير رحلاتنا إلى وجهتنا الثانية في الإمارات العربية المتحدة لنوفر لعملائنا مزيداً من الخيارات لاستكشاف الجواهر المخفية في منطقتنا والاستمتاع بها».

وزاد «اننا ملتزمون في طيران الجزيرة بربط ركاب عبر شبكة وجهاتنا بوجهات جديدة وذلك بالحرص على توفير منتج تنافسي وخدمة موثوقة طوال رحلتهم مع طيران الجزيرة، نتطلع إلى إطلاق أول رحلة لنا إلى مطار العين الدولي بدءاً من 8 ديسمبر وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية».

