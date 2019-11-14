مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار برنامجاً تدريبياً بعنوان Financial Statements Analysis، وذلك خلال الفترة (الإثنين – الأربعاء) 11 – 13 نوفمبر 2019.

وقد أوضحت فدوى درويش – مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة أن هذا البرنامج الفني تناول قراءة وفهم بنود القوائم المالية لغايات تحليلها في اتخاذ القرارات الاستثمارية، والتعريف بعناصر القوائم المالية بما فيها تحديد القيمة العادلة طبقاً لما جاء في المعيار للإبلاغ المالي ((IFRS13، وتحقق الإيرادات من العقود مع العملاء (IFRS 15) والاعتراف والقياس للأدوات المالية (IFRS 9) (IFRS16).

وقد تم خلال البرنامج دراسة أهم الأساليب المتبعة في تحليل القوائم المالية ومناقشة محددات التحليل المالي، واشتملت على تحليل قوائم مالية لعدد من الشركات العاملة في الكويت.

وحضر البرنامج عدد من المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية وهيئات حكومية.

