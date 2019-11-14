مال وأعمال

أعلن بنك «الخليج» تقديم خصومات تصل إلى 12 في المئة مع طيران الإمارات على الحجوزات الإلكترونية عند استخدام رمز الخصم: KWGBK17، الذي انضم مؤخرًا إلى شركاء برنامج «Easy Pay» الأول من نوعه في الكويت، الذين يزيد عددهم على 100 شريك تسوق. ويتيح البرنامج للعملاء من حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية شراء السلع والخدمات من المحلات التجارية المشاركة وتقسيط قيمة مشترياتهم بدون أي فوائد أو رسوم على المعاملة.

ومع هذا الخصم الجديد من طيران الإمارات لبرنامج «Easy Pay»، فقد أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بخصم يصل إلى %12، بالإضافة إلى الاستمتاع بجدول دفع مرن يمتد لفترة مطولة عند شراء تذاكر السفر، بدون أية فوائد أو رسوم على المعاملة.

