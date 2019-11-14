مال وأعمال

ينظم بنك بوبيان بالتعاون مع الفريق التطوعي بلو سيركل وشركة الادوية العالمية أسنسيا (كونتور) حملة تحت شعار «أكيد يفرق» بمناسبة اليوم العالمي للسكري والتي تتضمن مجموعة من الفعاليات لجميع افراد العائلة وتهدف إلى تركيز الضوء على مدى أهمية وجود الهوية الطبية للأشخاص المصابين بالسكري في الكويت.

وقالت المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك في مجبل المطوع ان الحملة يستضيفها مجمع الافنيوز يومي الجمعة والسبت المقبلين 15 و16 نوفمبر 2019 حيث تتضمن فحوصوات واستشارات طبية خاصة بحالات السكري .

وأضافت ان فعاليات الحملة تتضمن ايضا استطلاعا للرأي لجميع زوار الافنيوز حول رأيهم في فكرة وجود الهوية الطبية للاشخاص المصابين بالسكري ومن ثم تعميمها على بقية الحالات المرضية التى تستدعى اسعافات أولية .

وقالت المطوع ان مشاركة بوبيان مع بلوسيركل تأتى بعد النجاح الذي حققته حملة العام الماضي والتى تم من خلالها إجراء فحوصات طبية للسكري على اكثر من 5500 شخص ممن زورا الافنيوز .

من جانبها قالت مؤسسة فريق بلو سيركل التطوعي مريم الاستاد ان الهدف من تنظيم هذه الحملة هو نشر التوعية بمدى أهمية الهوية الطبية حيث أنه في الحالات الطارئة فإنها وبما تحتويه من معلومات عن الشخص تساعد في تفادي الأخطاء الطبية وتختصر وقت التشخيص لأخذ العلاج المناسب.

وأشارت الاستاد إلى ان نتائج الحملة وما ستطرحه من ارقام سيكون متاحاُ امام المسؤولين في الكويت للتعرف على مدى أهمية استخدام الهوية الطبية من قبل المصابين وبقية أفراد المجتمع.

ووجهت الاستاد الشكر لإدارة مجمع الافنيوز على ما قدموه من دعم في سبيل إنجاح الحملة كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعية ، كما شكرت ايضا بنك بوبيان وشركة أسنسيا (كونتور) على مشاركتهما في الحملة انطلاقاً من سعيهما الدائم للتوعية بأهمية الحفاظ على صحة الانسان.

من جانبها قالت عضو الفريق التطوعي بلو سيركل منيرة العوضي ان هناك العديد من الرسائل التي تسعى الحملة لتوصيلها في مقدمتها أن السكري يعتبر حالة وليس مرضاً طالما استطاع الشخص المصاب التحكم فيها وأنه لن يعيق الشخص من أن يعيش حياة طبيعية وتحقيق جميع أحلامه.

من ناحية اخرى قالت العوضي ان فريق بلو سيركل التطوعي يمارس انشطته من خلال مؤسسة بلو سيركل الخيرية وهي مؤسسة غير ربحية تتكون من مجموعة شبابية تطوعية تهدف إلى نشر التوعية وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص المصابين بالسكري.

