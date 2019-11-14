مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني تحقيق أحلام الأطفال المصابين بالسرطان ضمن مبادرته «أحلم أن أكون»، وفي هذا الإطار قام البنك بتنظيم يوم خاص للطفلة آسيا سيد التي تتلقى علاجها في مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، بالتعاون مع «cooking Club» وذلك تحقيقاً لرغبتها في صناعة الحلويات.

وقد قامت آسيا بإعداد حلوياتها المفضلة بمساعدة طهاة محترفين، كما تعلمت تحضير أصناف حلوى عالمية وتعرفت على العديد من أسرار المطبخ الناجح وتلقت نصائح لحماية صحتها من خلال مراعاة معايير النظافة لتصبح أكثر ثقة بقدرتها على القيام بعملها.

قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبد الجليل «إن آسيا تخضع حالياً للعلاج في مستشفى بنك الكويت الوطني، وهذه الرحلة التي تجتازها قد تكون طويلة، لذلك فنحن نحاول من خلال تنظيم هذا اليوم الحافل مع نادي الطهي تحقيق رغبتها ومنحها الحافز الذي سيمدها بالقوة لمواصلة رحلة العلاج».

وأكدت العبدالجليل أن cooking club قد قدم لنا امكانياته مشكوراً من أجل تحقيق حلم آسيا، وفي كل مرة نحقق أمنية لأطفالنا يزداد إصرارنا على تحقيق المزيد من الأماني والأحلام، لأنه من خلال عملنا مع الأطفال عن كثب ندرك أهمية أثر مساعدتهم على دعمهم معنوياً وصحياً.

