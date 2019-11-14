مال وأعمال

استقبل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، بمبنى الغرفة، وزيرة الصحة والتضامن والحماية الاجتماعية وتعزيز المساوات بين الجنسين لجمهورية جزر القمر المتحدة لوب ياكوتي عثمان، وسفير الجمهورية لدى الكويت د. العارف سيد حسن، حيث حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.

في بداية اللقاء رحب الوزان بالوزيرة والسفير، حيث تطرق الى العلاقات الدبلوماسية المميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهود لتطوير وتنمية العلاقات المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية، وإطلاع قطاع الأعمال الكويتي على النظم والقوانين الاقتصادية المعمول بها في الجمهورية والتي من شأنها تسهيل إجراءات المستثمر الكويتي.

من جانبها، تقدمت لوب ياكوتي عثمان بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال مثمنة الجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومؤكدةً حرصها والوفد المرافق على الاطلاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي، كما أعربت عن رغبتها على تشجيع المستثمر الكويتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية. معربة عن أملها بمشاركة الكويتية في مؤتمر المانحين لجمهورية جزر القمر والذي يضم 60 مشروعا في قطاعات السياحة - التجارة- المواصلات- الطاقة- الصحة- الغذاء، خلال الفترة 2 - 3 ديسمبر 2019 في العاصمة الفرنسية باريس، وذك للدخول في شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الجمهورية لتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء، تقدمت لوب ياكوتي عثمان بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.

