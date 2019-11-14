مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إلغاء ترخيص شركة للصرافة لعدم حصولها على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أصدر قرارا حمل الرقم 423 لسنة 2019 ألغى بموجبه ترخيص الشركة. وأضافت أن المادة الأولى من القرار نصت على: «إلغاء ترخيص شركة للصرافة لعدم حصولها على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي». وأوضحت ان المادة الثانية نصت على «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه».

