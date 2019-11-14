مال وأعمال

احتفل البنك الأهلي الكويتي هذا الشهر باليوم العالمي لمرضى السكري بالتعاون مع مستشفى رويال حياة حيث يقدم البنك لعملائه الكرام مجموعة من الخصومات على جميع أنواع العلاج والمنتجات الخاصة بمرض السكري حتى 31 ديسمبر 2019.

ويستطيع عملاء البنك الحصول على خصومات تصل إلى 30% من تكاليف العلاج في مستشفى رويال حياة عند الدفع باستخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان للبنك الأهلي الكويتي. كما أن بإمكانهم أيضاً شراء باقة مصغرة لاختبارات مرض السكري في مستشفى رويال حياة، والتي تحتوي على اختبار السكر في الدم أثناء الصيام، تحليل نسبة الهيموغلوبين HbA1C وتحليل الزلال فقط مقابل 22 دينارا كويتيا، أو باقة السكري الكاملة والتي تشمل اختبار السكر في الدم أثناء الصيام وتحليل نسبة الهيموغلوبين HbA1C وتحليل الزلال وفحص الدم الكامل وفحص الدهون والفحص الكلوي مقابل 60 دينارا كويتيا. ويلتزم البنك الأهلي الكويتي برفاهية المجتمع الكويتي ويعتبر دعمه لليوم العالمي لمرضى السكري جزء من برنامجه المستمر لخدمة المجتمع لتعزيز أسلوب حياة أفضل.

