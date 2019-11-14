مال وأعمال

واشنطن- «كونا»: اكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما حققه في المجال الاقتصادي في بلاده منذ توليه الرئاسة مطلع يناير 2017 مجددا في الوقت ذاته انتقاداته للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بخصوص معدلات الفائدة.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي بنيويورك «لقد أنهينا الحرب على العمال الأميركيين وأوقفنا الهجوم على الصناعة الأميركية وخلقنا طفرة اقتصادية لم نر مثيلا لها في السابق».

وأضاف «نحن نتنافس مع هذه البلدان الأخرى والاحتياطي الفيدرالي لا يسمح لنا بالقيام بهذه اللعبة» معتبرا ان «الاحتياطي الفيدرالي يجعلنا في وضع غير مؤات للمنافسة».

وحول خلق الوظائف قال ترامب «قبل أن أتولى منصبي توقع مكتب ميزانية الكونغرس أن يتم احداث أقل من مليوني وظيفة بحلول هذا الوقت في عام 2019 وبدلا من ذلك خلقت إدارتي حوالي سبعة ملايين وظيفة جديدة».

وتابع «لقد نمت الأجور الأسبوعية الحقيقية لأصحاب الأجور المنخفضة في السنوات الثلاث الأولى من إدارتي أكثر مما كانت عليه في جميع السنوات العشر التي سبقت انتخابي». وسبق أن انتقد ترامب الاحتياطي الفيدرالي مرات عدة ودعاه إلى خفض معدلات الفائدة إلى «الصفر أو أقل».

من جهة أخرى، قال الرئيس الاميركي مجددا ان التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بلاده وبكين «قد يحدث قريبا» متهما الصين بأنها «سرقت ملكيتنا الفكرية». واوضح بهذا الصدد «لقد انتهت سرقة الوظائف الأميركية والثروة الأميركية» موجها انتقادات لطريقة السياسيين الذين سبقوه في التعامل مع الصين.

