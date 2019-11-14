مال وأعمال

كشفت الشركة المتكاملة القابضة عن بياناتها المالية للربع الثالث حيث بلغت نحو 2.99 مليون دينار (9.86 ملايين دولار)، مقابل أرباح بقيمة 4.09 ملايين دينار (13.49 مليون دولار) بالربع الثالث من عام 2018.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة فقد تراجعت أرباح الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 26.9 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة في تسعة الاشهر الأولى من العام الحالي 7.01 ملايين دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 14.05 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 50.1 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن انخفاض الأرباح يعود لعدة أسباب، أولها، انخفاض الإيرادات نظراً لتراجع معدلات تأجير المعدات، وكذلك الزيادة بمخصص خسائر انخفاض

القيمة البالغة بالربع الثالث 228 ألف دينار.

أما ثالث أسباب تراجع الأرباح فيعود إلى الحفاظ على القوى العاملة والمعدات في المستوى الطبيعي تحسباً للطلب في المستقبل، فيما انخفضت مصاريف الاستهلاك بسبب التغير في العمر الإنتاجي للمعدات بمقدار 1.5 مليون دينار تم إدراجها بالربع الثالث عن الربعين السابقين.

