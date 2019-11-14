مال وأعمال

شارك البنك التجاري في فعاليات المنتدى الدولي للتعاون المالي الدولي الثاني الذي انطلق في مدينة شنغهاي الصينية بمشاركة الكويت بصفتها «ضيف شرف المنتدى». وقد جاءت أعمال المنتدى تحت عنوان «الانفتاح والابتكار من أجل تعاون متبادل المنفعة».

وقد حظي المنتدى، الذي يأتي ضمن فعاليات معرض الصين الدولي الثاني للواردات، بمشاركة عدد من الوفود الرسمية وخبراء الصناعة المالية وممثلو أكثر من 500 شركة عالمية.

وقد مثل البنك التجاري الكويتي في فعاليات المنتدى نائب رئيس الجهاز التنفيذي لقطاعي الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية سحر الرميح وكذلك مدير أول بقطاع الخدمات المصرفية الدولية عبدالله العوضي. وقد تحدثت سحر الرميح في كلمة موجزة عن نشأة وتاريخ العلاقات التجارية الكويتية الصينية التي تعود إلى بداية سبعينيات القرن الماضي والتطور السريع الذي شهدته تلك العلاقات التجارية وحجم التبادل التجاري بين الكويت والصين في ظل رغبة الدولتين في بناء منصة للتعاون المالي وتعزيز التنمية للأسواق المالية الدولية، منوهة في هذا الصدد أن الكويت كانت من أوائل الدول التي قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الصين تحت مبادرة الحزام والطريق.

وتابعت الرميح مبينة أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين الكويت والصين قد بلغ 18.7 مليار دولار في عام 2018 مرتفعاً بنحو %55.1 مقارنة بعام 2017 في ظل استحواذ الصين على نسبة %18 من صادرات الكويت و%16 من واردات الكويت.

وكشفت الرميح أن الصين تستورد 23.3 مليون طن من النفط الخام عن طريق الكويت، وأن هناك 40 شركة صينية في الكويت تشارك في انجاز 120 مشروعاً كويتياً

تقدر قيمتها بحوالي 21.5 مليار دولار.

هذا، وقد تحدثت الرميح عن البنك التجاري الكويتي ودوره الرائد في تقديم الدعم والتمويل للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في الكويت كونه ثاني أقدم البنوك الكويتية تأسيساً واحد المصارف الرائدة في الكويت لما يقدمه من منتجات وخدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، مؤكدة في هذا الشأن على الخدمات الرقمية المتطورة التي يقدمها التجاري لعملائه ومنها خدمة T-Pay الأولى من نوعها في الكويت بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها التجاري للشركات وعلاقاته التراسل المصرفي المتميزة التي يحتفظ بها البنك مع مجموعة من البنوك الدولية في الصين والعديد من الدول الأخرى.

