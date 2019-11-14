مال وأعمال

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كشف رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي عن أن حجم الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية وصلت لـ940 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الماضية، موضحاً أن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي وأن الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير من شأنها أن تؤدي إلى زيادة 20 في المئة في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة م. عمرو نصار بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأولى، والذي عقد أمس بأحد فنادق القاهرة، حيث بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري بمشاركة كبار المصرفيين وخبراء اقتصاديين مصريين.

وأكد «نصار» أن التحديات التي واجهت الدولة المختلفة بداية منذ 2011 أثرت سلبًا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري خاصة مع تزايد حجم السكان البالغ 2.5 في المئة وتراجع معدلات النمو لأقل من 1.8 في المئة إلى جانب زيادة معدلات البطالة بشكل كبير.

وأشار نصار إلى أن مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي تتطلب العمل الجاد والتواصل بتطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة رؤية 2030 التي تقوم الحكومة بإعدادها وصياغة بنودها وتنفيذها بمشاركة جميع أطياف المجتمع والتي أدت بعد طرحها خلال العام الحالي، إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5 في المئة ونمو 5.6 في المئة في الاقتصاد، وهو أعلى نمو وصل إليه الاقتصاد منذ 20 عاماً.

وأكد أن الدولة تسعى في خطوات ثابتة لسن العديد من التشريعات القانونية، كقانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيع القطاع الخاص، مشدداً على الجهود المبذولة في تهيئة وتوفير البنية التحتية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين والذي يؤثر في حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحاً أن مشروعات الطرق على سبيل المثال قفز بمصر 90 مركزاً في جودة الطرق على المستوى العالمي. وبين أن هيئة التنمية الصناعية أتاحت أكثر من 2000 قطعة أرض للاستثمار الصناعي لتصبح جاهزة للترخيص خلال شهرين.

فيما أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية هشام عز العرب، أن الاقتصاد المصري نجح في استعادة الثقة في الاقتصاد الكلي في الفترة الماضية، وأدى ذلك إلى تحقيق تأثيرات سلبية من بينها ارتفاع معدلات التضخم، لذا يجب التفكير في المرحلة الثانية من الإصلاح لتحقيق الاستدامة المالية كشرط أساسي لظهور ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وقال إن الفترة المقبلة يجب التركيز على العوامل اللازمة لفتح المجال لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، وتوفير فرص أكبر له وفقا لضوابط موحدة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الداخلي بجانب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع الخارجية القائمة، يأخذ في اعتباره دعم الشباب والنساء في فرص الحصول على التمويل.

واعتبر أن الاقتصاد المصري شهد تحولات جوهرية في البيئة الاقتصادية، وساهم القطاع المصرفي في نجاح تطبيق الإصلاح الاقتصادي، كما كان هو العمود الفقري للمشروعات القومية، وقدر عز العرب إجمالي أصول البنوك الحالية بنحو 5.7 تريليونات جنيه بما يوازى 113 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، ما يؤكد أن القطاع هو المحرك الرئيس للتنمية نظرا لحاجة الشركات إلى التمويل، ومازال هناك هامش متوافر من التمويل.

