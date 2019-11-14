مال وأعمال

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الاذينة حرص القيادة السياسية والحكومة على مواكبة التحولات الرقمية بشتى جوانبه بغية بناء مجتمع وبناء كويت المستقبل القائمة على مجتمع عصري ترتكز خدماته الحكومية على النظم التقنية المتطورة والخدمات الالكترونية الذكية».

جاء ذلك في كلمة للاذينة بمناسبة افتتاح اعمال منتدى الحكومة الالكترونية السابع بعنوان (الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية) والذي تنظمه شركة نوف إكسبو «NoufEXPO»، تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ويستمر حتى 14 نوفمبر الحالي، لافتا الى اننا نعيش اليوم في عالم سمته الاساسية التغيير المتسارع، وخاصة في مجالات التكنولوجيا التي تؤثر بدورها على نمط الحياة وفي جميع اوجهه الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد للمجتمعات من مواكبة التغير على مختلف الاصعدة عبر التحول الرقمي الشامل واستغلال الحلول التقنية الحديثة».

وأشاد الأذينة بالتوجه الجديد الذي اتخذه المنتدى في نسخته الحالية، عبر تنظيم ورشتي العمل المخصصتين خلاله، ليولي تطوير القدرات الكويتية الشابة الاهتمام الاكبر.

خطة وطنية

وأشار الى أن مجلس الوزراء قام في شهر يوليو الماضي، بتشكيل لجنة لإعداد الخطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ممثلة في مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممثل وزارة الداخلية، ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بشركة البترول الوطنية الكويتية، ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لتكنولوجيا المعلومات ممثل القطاع النفطي، والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط.

وأوضح الأذينة أن دور اللجنة يتمثل في الاطلاع عن كثب عما تبذله تلك الجهات من جهود حثيثة وما تواجهه من تحديات تعيق من تقدمها، ولتنظيم الجهود المبذولة ما يسهم في تحقيق تطلعات الكويت، في ضوء الإطار العام لاستراتيجية الدولة.

وبيّن أن اللجنة أخذت على عاتقها، اعداد خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني، واعتماد اقتراح الخطط والبرامج وتحديثها المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية، والعمل على تحقيق اهداف تكنولوجيا المعلومات في ضوء الإطار العام لاستراتيجية الدولة.

دعم استراتيجي

ولفت إلى أنه تمت الاستعانة بلجنة فنية لتقدم لها الدعم والتوجيه الاستراتيجي من خلال التنفيذ السليم للمجهودات والمتابعة لجهود فرق فنية متخصصة، لتوجهها نحو الرؤية والاهداف، ولتعمل على تطوير المجالات الاساسية لتكنولوجيا المعلومات، وهي تطوير إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات، واعداد استراتيجية وطنية ومؤشرات قياس لتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الأذينة أن منتدى الحكومة الالكترونية في دورته السابعة، يأتي ليدعم نقطة التحول في إطار جهود الحكومة نحو دولة رقمية وخدمات حكومية ذكية، وليدعم مسيرة التطور التي ننشدها جميعا، ولنا ثقة كاملة بتحقيق الآمال والتطلعات من خلال العمل الجدي والتقنيات المتطورة وتطوير القدرات الشابة والتي ستعود على المواطنين جميعا وعلى مستقبل الكويت بالنمو المستدام.

تحديات كبيرة

ومن جانبها، قالت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني: «لقد أدركت منذ اليوم الاول لتولي ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات حجم التحدي الذي نواجهه، حيث نعيش في عالم التطور والنمو والانعطافات والتحديات المتسارعة بالمجال التكنولوجي، الامر الذي يتطلب اعداد العدة لمواكبة التغيير، وتجاوز التحدي، معتمدين على تطوير قدرات العاملين في الجهاز المركزي وجميع الجهات الحكومية الاخرى التي نشاطرها نفس المهمة.

وأشارت الودعاني الى أهمية تطوير القدرات واجراءات العمل بالجهات الحكومية، بما يمكن من الوصول بالخدمات الحكومية الى مستويات أفضل، تضاهي ما وصلت اليه الدول المتقدمة في هذا المجال، فقيادات الدولة العليا تنتظر من المسؤولين التقدم والتطوير والنمو، ولم تبخل عليهم يوما في تسخير كل ما يحتاجونه لتحقيق ذلك، وكذلك المواطنون والمقيمون على السواء، يتطلعون للمسؤولين الحكوميين ليقدموا لهم ما يحتاجونه من خدمات، ومعلومات، لتسهيل وتبسيط الاجراءات.

وأضافت: «التحديات كثيرة، واصرارنا للوصول الى الهدف كبير، ولن يتحقق ذلك الا بتضافر الجهود من جميع الاطراف في القطاعين العام والخاص، وهنا اود ان اتقدم بالشكر والتقدير للجهات الحكومية التي تتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، لميكنة خدماتها وصولا الى الحكومة الذكية».

حلة جديدة

وأشارت الودعاني الى ان منتدى الحكومة الالكترونية يرتدي هذا العام حلة جديدة، من خلال اقامة ورشتي عمل خلاله، تتناول الاولى برنامجاً آلياً متكاملاً، لمتابعة الاستراتيجيات وقياس الاداء في المؤسسات، وهذا النهج يتوافق مع ما نؤمن بأنه حاجة ملحة لقيام المؤسسات في الكويت بإدارة استراتيجياتها، وتنفيذ مشاريعها، وقياس ادائها على اسس علمية وآلية جديدة ومتواصلة لضمان نجاحها.

وأضافت أن ورشة العمل الثانية تتناول تقديم تطبيقات عملية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في انظمتنا الآلية، والتي تجمع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الاستشارية العالمية على ان الذكاء الاصطناعي يمثل الثورة التكنولوجية التي ستنقل العالم الى آفاق جديدة، وتشكل ورشتا العمل مساهمة فعالة في نقل منتدى الحكومة الالكترونية بدورته السابعة، ليكون اكثر فعالية وفائدة لمستقبل المجتمع الكويتي ومؤسساته.

4 محاور أساسية

من جانبه قال مدير القطاع الحكومي في شركة مايكروسوفت علي حداد إن رؤية الشركة للتحول الرقمي تتركز على 4 عناصر رئيسة هي التواصل مع الجمهور من خلال توفير أحدث الاجهزة الذكية والعنصر الثاني توفير التكنولوجيا للأشخاص والثالث الاستثمار بالتكنولوجيا بطرق مختلفة والعنصر الرابع والاخير تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وذكر حداد ان هناك 3 محاور تساعد على تسريع حركة التحول الرقمي في العالم وهي دور القياديين في تسريع عجلة التحول الرقمي ودور الحكومة وثالثا واخيرا كيفية تطوير المهارات الرقمية للحكومات.

وبيّن ان هناك مبادرة وطنية للتدريب المستمر على التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتطوير الكوادر الوطنية حيث تم وضع خطة خلال الشهور الثمانية المقبلة في تدريب نحو 650 موظفاً حكومياً على مرحلتين الاولى في 24 نوفمبر الحالي والثانية في 26 نوفمبر الحالي وذلك لمدة يومين.

كويت جديدة

بدوره، قال مدير عام شركة تكنومانغمنت محمود عرفه: «سنقدم خلال هذا المنتدى ورشة عملِ متابعةِ الاستراتيجيات وقياس الأداء، والتي يأتي موضوعها في ضوء التوجه العالمي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبع عشرة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الكويت المتمثلة في رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بوضع رؤية الكويت 2035 التي تؤسسُ لكويتٍ جديدة تضمن مستقبلِ ورفاهيةِ الأجيالِ القادمة».

وأضاف عرفة: «بناءً على رؤية وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد، قامت العديد من مؤسسات الدولة، الحكومية منها والخاصة، بإطلاق خططها الاستراتيجية ونشر ثقافة التفكير والتنفيذ الاستراتيجي للموائمة مع رؤية الكويت 2035».

وأوضح عرفة أن شركة تكنومانغمنت ستقدم خلال هذا المنتدى ورشة عمل متابعة الاستراتيجيات وقياس الأداء، والتي من خلالها ستنقل للحضور مجموعة من المعلومات والخبرات و الوسائل التي تتيح لمؤسسات الدولة وضع خططها الاستراتيجية، وكذلك الخطط التنفيذية الكفيلة لتحقيق أهدافها.

