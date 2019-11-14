مال وأعمال

قال المدير العام لشركة «نوف إكسبو» يوسف خالد المرزوق: «نلتقي اليوم في حفل افتتاح منتدى الحكومة الإلكترونية بدورته السابعة التي تجسّد استمرارية نتجت عن الدور الإيجابي الذي يقوم بالمساهمة في تطوير برامج الحكومة الإلكترونية بالكويت، ولم يكن للمنتدى أن يقوم بهذا الدور لولا الرعاية الكريمة التي يلقاها من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك».

وأضاف المرزوق: «يعكس شعار المنتدى، الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية، آمالنا وتطلعاتنا جميعاً في انتقال برامج الحكومة الإلكترونية بالكويت إلى مراحل أكثر تقدماً في سلم تطبيق الخدمات الحكومية الذكية».

وأشار إلى ان أهم ما يميز المنتدى هذا العام، هو إقامة ورشتي عمل متخصصتين تتناولان موضوعين مهمين على صعيد إنجاز وتطوير الخدمات الحكومية وغيرها من المشاريع، فورشة عمل «متابعة الإستراتيجيات وقياس الأداء» تقدم لنا أداة إلكترونية فعّالة لقياس نجاح المؤسسات على نحو دائم في تنفيذ مشاريعها وقياس أدائها وتحقيق استراتيجياتها، ونشعر في الكويت بأهمية أن نسلك هذه السبل العلمية والعملية المتطورة في كلا القطاعين العام والخاص.أما ورشة عمل «تطبيقات عملية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، فهي تضع بين أيدي مطوري برامج الميكنة بشكل عام ومطوري برامج الحكومة الذكية على وجه الخصوص إحدى أهم أدوات تطوير برمجيات المعلوماتية في وقتنا هذا ولسنوات قادمة كما يتوقع جميع المتخصصين في صناعة المعلوماتية.

