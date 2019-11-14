مال وأعمال

أعلنت «زين» عن رعايتها البلاتينية لمُنتدى الحكومة الإلكترونية والمعرض التكنولوجي المصاحب له للسنة الثالثة على التوالي، والذي تُنظّم نسخته السابعة شركة NoufEXPO والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تحت شعار «الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية» في فندق كراون بلازا.

وبينت «زين» أن رعايتها البلاتينية لفعاليات هذا المنتدى للسنة الثالثة على التوالي تؤكّد حرصها على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلية والإقليمية التي تصب في مصلحة الشأن المحلّي وتنمية الاقتصاد الوطني، خاصةً وكونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص الكويتي، فالشركة تؤمن بأهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص للنهوض بمستقبل الكويت في شتى المجالات.

وأضافت الشركة أن المنتدى يشهد هذا العام تنظيم ورشتي عمل متخصصتين للحضور، الأولى بعنوان «الذكاء الاصطناعي: التقنيات وتطبيقات عملية» التي تُقدّمها شركة Microsoft لتعرّف القائمين على تخطيط وتطوير الخدمات الحكومية الذكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والثانية بعنوان «متابعة الاستراتيجيات وقياس الأداء» الموجهة إلى الجهات والإدارات في كل من القطاعين العام والخاص.

