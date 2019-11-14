مال وأعمال

عقدت الجلسة الاولى من منتدى الحكومة الالكترونية في فندق كراون بلازا حيث كانت بعنوان «التقنيات المساعدة في تطوير الحكومة الذكية» وأدارها خبير تكنولوجيا المعلومات د. أنور الحربي. وحاضر فيها كل من رئيس قسم الشبكات وامن المعلومات بمركز نظم المعلومات في بنك الائتمان الكويتي وفاء كاظم ، ومدير حلول الاعمال بعمليات زيروكس للشرق الاوسط حلمي أبو ضهير ، وم. اسامة عبدو - مهندس نظم رئيس - في فورتينت الشرق الاوسط .

وتحدثت رئيس قسم الشبكات وامن المعلومات بمركز نظم المعلومات في بنك الائتمان الكويتي وفاء كاظم عن مسيرة البنك إلى التحول الرقمي وقصة نجاحه، وسردت نبذة عامة عن البنك فيما يخص رؤية البنك والتحديات والمعوقات التي واجهت البنك خلال عملية التحول الرقمي .

واشارت الى كيفية التحول من بنك حكومي نمطي الى بنك سمارت يواكب العصر التكنولوجي . وقالت ان البنك تأسس عام 1965 ويخدم جميع المواطنين الكويتيين، ويقدم قروضاً عقارية او اجتماعية بالاضافة الى خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت الى ان البنك وضع شعاراً هو «رضى العميل الكويتي»، لافتة الى ان البنك لديه استراتيجية لتطوير التكنولوجيا.

واشارت الى ان من التحديات التي واجهها البنك ان البنى التحتية لم تكن مؤهلة للتحول الرقمي، ما جعل البنك يغير اجهزته واصبح لديه مركز معلومات وحصل البنك على شهادات الايزو.

وقالت ان من المعوقات ايضا التي واجهت البنك نظام الاقراض الذي كان يتم بطريقة قديمة ولم يواكب التطور ، مشيرة الى ان البنك يقدم خدمات لعدد كبير من المواطنين يوميا .

وقالت ان البنك نجح في تقليل الجهد على الموظف مع زيادة انتاجيته حيث كان يستقبل في اليوم 600 موظف واصبح الان بامكان الموظف انيستقبل اضعاف ذلك .

ولفتت الى ان البنك لديه 9 فروع منتشرة في مختلف محافظات الكويت واصبح بامكان الموظف الحصول على بياناته على مدار الـ 24 ساعة من خلال الكول سنتر ومن خلال بوابة الحكومة الالكترونية وبوابة بنك الائتمان الكويتي ومن خلال تويتر وانستغرام . من جانبه، قال مدير حلول الاعمال بعمليات زيروكس للشرق الاوسط حلمي أبو ضهير ان زيروكس تقدم خدمات مكتبية ذكية وآمنة ، مشيرا الى ان الشركة تهدف الى تحسين بيئة العمل لزيادة الانتاجية .

ولفت أبو ضهير الى ان مستوى الخدمات المقدمة من القطاع العام اقل من المقدمة من القطاع الخاص، مشيرا الى ان القطاع العام في حال بدأ في التحول الرقمي فانه يواجه تحديات فيما يخص امن المعلومات وكذلك تقديم الخدمات لاكبر عدد من المراجعين . وذكر ان الشركة تقدمات خدمات اكثر امانا لتحسين بيئة العمل ما ينعكس ايجابا على المواطن .

بدوره، تحدث م. اسامة عبدو - مهندس نظم رئيس - في فورتينت الشرق الاوسط عن اخر التحديات التي تخص الشبكة العريضة WAN والتحول الرقمي الذي طرأ عليها وادى الى خروج المعلومات على السحابة الالكترونية، مشيرا الى ان هناك طريقة لتسريع الشبكة العريضة وذلك عبر الشبكة العريضة المعرفة برمجيا وهي عبارة عن مجموعة من توصيلات الانترنت التي يوزع عليها داتا وتعطي كفاءة أعلى في عملية الوصول الى المعلومات. واضاف عبدو ان التحول الرقمي نجح في اختصار الوقت والمعاملات ونتج عنه ثروة نوعية . وتساءل عبدو قائلا: هل شبكاتنا مستعدة لهذا التحول وهل هناك مشكلات؟ وقال عبدو ان هناك حلولاً بالفعل بطريقة آمنة .

