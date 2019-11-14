مال وأعمال

قالت مدير ادارة امن المعلومات واستجابة الطوارئ بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. ليالي المنصوري أن منتدى الحكومة الالكترونية يتناول في دورته السابعة الاتجاهات الحديثة للحكومة الذكية، حيث تم دعم هذه التوجهات من قبل الحكومة من خلال تشكيل لجنة تعمل على وضع الاستراتيجية وسياسات تكنولوجيا المعلومات، بجهود مشتركة من جهات حكومية عديدة معنية بهذا الموضوع. وأضافت المنصوري ان التحول الرقمي والخدمات الخدمات الحكومية يجب ان يكون في الاتجاه الذي يخدم المواطنين، مشيرة الى ان التحول الرقمي بالخدمات الحكومية سيحدث فرق كبير بها بما يفيد المواطن بصورة مباشرة.

