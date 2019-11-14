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كثيرا ما يتفاجأ مستخدمو تطبيق واتساب للتراسل الفوري باضافتهم، بدون أي مقدمات، الى مجموعة لا يرغبون بأن يكونوا جزءا منها. الا أن ذلك أصبح من الماضي.

فقد أضاف التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لأكثر من 1.5 مليار مشترك، تتيح لأي مستخدم تحديد الأشخاص الذين يسمح لهم باضافته الى مجموعة ما.

ويوفر التطبيق 3 خيارات يمكن للمستخدم أن يختار منها ممن بامكانهم اضافته الى مجموعة ما. وهذه الخيارات هي «الكل» Everyone، وعندما يختارها المستخدم فهو يتيح لأي مشترك آخر في واتساب اضافته الى المجموعات. والخيار الثاني هو قائمة الاتصال My Contacts وعندما يختارها المستخدم، فهو يمنح المشتركين الموجودين لديه فقط في قائمة الاتصال باضافته الى المجموعات. أما الخيار الثالث فهو «قائمة الاتصال باستثناء» My Contacts except، وهو خيار يتيح لكل المشتركين الموجودين في قائمة الاتصال باستثناء أسماء يحددها المستخدم، اضافة الأخير الى المجموعات. ويمكن الوصول الى الخيارات الخاصة بالمجموعات من قائمة اعدادات Settings ثم الحساب Account ثم المجموعات Groups.

