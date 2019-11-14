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روما – الوكالات: بلغت الفيضانات في مدينة البندقية (فينيسيا) ثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق، بعد فيضانات عام 1966 الكارثية.

وبلغ ارتفاع منسوب المياه 187 سنتيمترا مساء الثلاثاء ما يعني أن أكثر من 85% من المدينة الايطالية التاريخية قد غمرتها المياه بالفعل. وكان أعلى مستوى مسجل لهذه الفيضانات البحرية هو 198 سنتيمترا عام 1966.

قال لويجي بروغنارو، عمدة البندقية، ان التغير المناخي سبب هذا «الوضع المأساوي»، ودعا لانهاء مشروع طال انتظاره لبناء حواجز قبالة الشاطئ في أسرع وقت.

وتهدف هذه الحواجز المنقولة تحت البحر الى الحد من الفيضانات الناجمة عن الرياح الجنوبية، التي تدفع المد الى البندقية. وأضاف بروغنارو ان مستويات الفيضان تمثل «جرحا سيترك آثارا لن تمحى».

