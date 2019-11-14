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أعلنت الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا عن تعرض 770 شخصا من المترددين عليها للاعتداء الجنسي.

جاء ذلك على لسان الراهبة كيرستن فيرس خلال اجتماع للكنيسة البروتستانتية في مدينة دريسدن عاصمة ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وقالت الراهبة الألمانية خلال الاجتماع ان التحقيقات التي بدأت العام الماضي توصلت الى نتائج مفادها أن 770 شخصا -أغلبهم من الأطفال- تعرضوا لاعتداءات جنسية في مراكز رعاية تابعة للكنيسة.

وأشارت الى أن بعض هذه الاعتداءات تمت داخل الكنيسة، وأنهم بصدد اضافة مبلغ مليون يورو الى المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل ويقدر بـ1.3 مليون يورو لتقصي حقيقة هذه الاعتداءات.

ولم تشر الراهبة الألمانية في تصريحاتها بالتحديد الى الأماكن والسنوات التي تعرض فيها الضحايا لتلك الاعتداءات.

على الجانب الآخر، اعتبرت المتحدثة باسم الضحايا كرستين كلاوس أن ما قامت به الكنيسة في هذا الموضوع غير كافٍ، لافتة الى تأخر الكنيسة في الكشف عن هذه المعلومات بسبب حالة التردد التي كانت تعيشها منذ فترة.

وشددت على ضرورة تركيز الكنيسة على احتياجات الضحايا، وابرام اتفاق بخصوص التعويضات حفاظا على حقوق من تعرضوا لتلك الاعتداءات.

يذكر أنه في العام 2010 كشف تقرير عن قيام العديد من الرهبان بالاعتداء الجنسي على الأطفال في ألمانيا، حيث اعتدى عدد من الرهبان والمدرسين في الكنيسة الكاثوليكية جنسيا على 422 طفلا.

وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لهذه الجريمة لسنوات عدة، وتمت محاكمة 13 راهبا في هذه القضية.

تقرير آخر في العام ذاته كشف عن قيام 15 راهبا بممارسة العنف والاعتداءات الجنسية ضد 100 طفل على أقل تقدير.

وفي مدينة هارن، أظهرت التحقيقات ارتكاب أحد الرهبان 227 حالة اعتداء جنسي ضد الأطفال في العام 1996، وتحول الحكم عليه فيما بعد الى عقوبة نقدية وتم اخلاء سبيله.

