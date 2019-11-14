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شكا عدد من مستخدمي تطبيق فيسبوك على الأجهزة العاملة بنظام iOS من أن الكاميرا الخلفية تعمل في خلفية التطبيق عند مشاهدة فيديو أو صور وذلك دون علمهم. وأقرت شركة فيسبوك، بحسب مواقع تقنية أميركية، بالمشكلة، وقالت انها ثغرة وهي تعمل على اصلاحها. وعلى تويتر، تشارك مستخدمون تجاربهم مع المشكلة، وكان أحد مستخدمي تطبيق «فيسبوك» كشف خللاً كبيرا على هواتف أيفون، حيث أكد أن الشركة تستخدم التطبيق في فتح كاميرا الهاتف سرا. المستخدم جوشوا مادوكس أثبت صحة كلامه عن طريق فيديو صوره خلال استخدام تطبيق فيسبوك وكشف كيف يتم فتح الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف. وكتب مادوكس في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «وجدت مشكلة متصلة بالخصوصية والأمان في فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحا، فانه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا، وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح «آخر الأخبار»، وفقا لشبكة «سي ان ان». ونشر مادوكس مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه في تطبيق «فيسبوك» على نظام «آي. أو. اس» المشغل لهواتف «آيفون» من شركة «آبل». ويمكن في مقطع الفيديو رؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح التطبيق. «فيسبوك» ردت على مزاعم مادوكس مؤكدة أن سيتم اصلاح الخلل اليوم، وأشارت الى أن الخلل غير مقصود البتة. وكان جيري غامبلين، مهندس أمن المعلومات الرئيسي في شركة «كيننا للأمن»، قادرا على تكرار نفس ما حدث ما مع مادوكس، حيث قال «ليس هناك ما يشير الى أن البيانات في الواقع يتم نقلها الى فيسبوك». ويوصي غامبلين المستخدمين ابطال الوصول الى الكاميرا من داخل تطبيق فيسبوك حتى يتوفر تحديث جديد يمنع ذلك. وللقيام بذلك، عليك التوجه الى الاعدادات (Settings)، ثم الخصوصية (Privacy)، ثم اختيار «الكاميرا» (Camera)، والغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لفيسبوك باستخدام الكاميرا.

