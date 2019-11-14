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في عربة لحوم مجمدة! عثرت السلطات البريطانية على كمية كبيرة من الكوكايين، كان مهربون قد أخفوها داخل كتل من اللحوم المجمدة. ونقلت قناة «سكاي نيوز»، أمس، عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار أميركي). وأشارت الى أنه تم العثور على الكوكايين بعد أن أوقفت الشرطة الشاحنة التي تقل اللحوم المجمدة من أجل التفتيش في مقاطعة اسكس، قرب العاصمة لندن. وبحسب السلطات البريطانية، فقد جرى تعبئة نحو 200 كيلوغرام من المخدرات داخل اللحوم المجمدة، ووضعت في الجزء الخلفي من الشاحنة المسجلة في هولندا. ووجهت السلطات الاتهام الى سائق الشاحنة الذي يحمل الجنسية الهولندية، في جريمة تهريب مخدرات من الفئة الأولى.