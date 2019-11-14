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بيروت – الوكالات: عاد المتظاهرون مجدداً الى قطع الطرق الرئيسة في مختلف المناطق اللبنانية أمس، ردا على مواقف لرئيس الجمهورية ميشال عون اعتبروها «مستفزة» وتتجاهل مطالب يرفعونها منذ نحو شهر داعين إلى رحيل الطبقة السياسية.وبدأ متظاهرون ظهر أمس بالتجمع على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي في بعبدا على مشارف بيروت غداة مقتل متظاهر برصاص عسكري جنوب العاصمة، في حادثة أثارت غضباً واسعاً.

وقطع المتظاهرون طرقاً حيوية منذ الصباح الباكر في وسط بيروت وعلى مداخلها، وفي نقاط عدة على الطريق المؤدي من بيروت إلى شمال لبنان، وفي طرابلس وعكار شمالاً والبقاع الغربي شرقاً وصيدا جنوباً. وأشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجاً. وعاد المتظاهرون إلى قطع الطرق بعدما كانوا عمدوا منذ الأسبوع الماضي إلى التجمع أمام المرافق العامة والمصارف ومنع موظفيها من الالتحاق بمراكز عملهم. ووقعت إشكالات محدودة بين المتظاهرين وعسكريين في منطقة الشفروليه. وأقفل الجيش جميع الطرق المؤدية إلى منطقة بعبدا، حيث القصر الرئاسي، بالعوائق الحديدية والسياج الشائك، حيث وصل مئات المتظاهرين تباعا سيرا على الأقدام بينما نفذ عناصر من الحرس الجمهوري ومكافحة الشغب انتشاراً كثيفاً في المنطقة.

ورداً على سؤال عن فقدان المتظاهرين ثقتهم بالسلطة دعاهم عون في حال لم يجدوا «أوادم» في السلطة الى أن «يهاجروا» مبدياً في الوقت ذاته استعداده للرحيل في حال لم يعجب تاريخه المتظاهرين. ورغم توضيح رئاسة الجمهورية ما قصده عون، نزل متظاهرون فور انتهاء المقابلة إلى الشوارع وعملوا على قطع الطرق في مناطق عدة. وعلى جسر الرينغ المؤدي إلى وسط بيروت كتب متظاهرون وسط الطريق «شكراً عون، أعدتنا إلى الشارع».

وقتل متظاهر في منطقة خلدة جنوب بيروت ليلا بعد اطلاق عسكري النار عليه، في محاولة لتفريق متظاهرين قطعوا الطريق بعد وقوع تلاسن وفق قيادة الجيش التي أكدت توقيف مطلق النار للتحقيق معه ويعد هذا القتيل الثاني منذ بدء التحركات الشعبية، بعد مقتل متظاهر بإشكال فردي على طريق المطار اثر اندلاع الاحتجاجات.

وفي محاولة لايجاد تسوية اقترح عون في اطلالته تشكيل حكومة تضم اختصاصيين وسياسيين فيما يطالب المتظاهرون بحكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الأحزاب.وتعليقاً على هذا المطلب قال عون مبتسماً «من أين سأفتش عليهم؟ على القمر؟» في بلد يقوم على أساس المحاصصة السياسية والطائفية. ورجح أن تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الخميس أو الجمعة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر تحت ضغط الشارع. وقال عون «اجتمعت مع الحريري ووجدته مترددا بين نعم ولا» مضيفا أنه لايعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن. واعتبر عون أن شعار «كلن يعني كلن» الذي يرفعه المحتجون شعار خاطئ لأن في لبنان أشخاصا لديهم الكفاءة للنهوض بالبلد.

وردا على توجيه انتقادات واسعة لصهره وزير الخارجية جبران باسيل قال عون إن «أحدا لا يستطيع أن يمنع باسيل من حقه كرئيس أكبر كتلة نيابية وأن يضع فيتو عليه في نظام ديمقراطي» إلا أنه في الوقت ذاته أبدى مرونة لناحية احتمال استبعاده بقوله «لديّ مبدأ ألا يكونوا (الوزراء) من داخل البرلمان». ولم ينف عون الأنباء عن ضغوط أميركية تمارس لابعاد حزب الله عن الحكومة المقبلة. وقال «الموضوع قابل للحل» إلا أنه شدّد في الوقت ذاته على أنهم «لا يستطيعون أن يفرضوا علي أن أتخلص من حزب يشكل على الأقل ثلث اللبنانيين».

وقال المتظاهر أنطوان سعد وقد قطع مع عشرات الشبان طريق جل الديب «لم يعد هناك من فرصة تُعطى له، طالما لم ينو بعد تشكيل حكومة ويخاطب شعبه باستخفاف. عليه أن يعلم أن الشعب لم يعد يريده وعليه أن يرحل».

