عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أنه سيواصل اتصالاته من أجل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وقال عون لدى استقباله مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو إن الأوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، مشيرا إلى أن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا.

بدوره استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الموفد الفرنسي بعد ظهر امس في بيت الوسط، وبحثا مجمل الأوضاع وآخر المستجدات في لبنان.

وكان فارنو التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن باسيل أنه أبلغ الموفد الفرنسي «وجوب عدم دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة اللبنانية واستغلالها». وأضاف «أن مسألة تشكيل الحكومة وصلت الى مراحل متقدمة وإيجابية»

ونقلت مصادر صحافية عن مسؤوليين لبنانيين أن زيارة فارنو لا تحمل مبادرة محددة، بل تهدف لجمع المعطيات لباريس التي تسعى لطرح حلول للأزمة اللبنانية.

الى ذلك دعا المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الى الاسراع في تشكيل حكومة «تحظى بثقة الناس» نظرا للوضع «الحرج» الذي يمر به لبنان. وذكر كوبيش في بيان اصدره مكتبه الاعلامي «ادعو القيادة اللبنانية الى تكليف رئيس حكومة بصورة عاجلة والبدء بالاستشارات النيابية الملزمة والاسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس». ودعا السلطات اللبنانية الى اعطاء الأولوية «لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلد وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية للحكم الرشيد وإنهاء الفساد والمساءلة دون الافلات من العقاب». وقال ان «الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم العاجل والخطوات والإجراءات الطويلة الأمد التي تساهم في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة وتساهم في النمو الشامل وخلق فرص عمل للتوصل الى النمو المستدام والاستقرار في لبنان».

