عربيات ودوليات

قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان ، إنه تم استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي.

وأضاف مروان، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، إنه تم إنشاء منتدى السماحة الوسطية والمرصد العالمي لمكافحة التطرف لتصحيح الأفكار المغلوطة، مؤكدًا ما تم استعراضه لا يمثل إلا جزءًا يسيرًا من جهود وخطوات حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان. وقال مروان، إن الدولة عملت على ترسيخ حقوق الإنسان ومراعاة الثوابت الوطنية ومبادئ والمساواة والعدل، وندرك أهمية التواصل مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لبيان حقيقة الأوضاع.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية تم بإشراف لجنة مستقلة، وندعم ونعزز حقوق العمال في تكوين النقابات لحماية مصالحهم بطرق مشروعة.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، أن الدولة أنشأت إدارة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام لتلقي الشكاوى والبلاغات حول السجون، موضحًا أن مصر تدرك أهمية مكافحة الإرهاب مع ضمان حقوق الإنسان، وبُناءً عليه أصدرت قوانين الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب بما يراعي حقوق الإنسان الأساسية والتي لا يجوز التعدي عليها.

وأضاف، أنه تم تبني قواعد وإجراءات محددة تبقي على الإطار العام للشرعية الإجرائية وتخضع قوات إنفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية، متابعًا أنه تم تنفيذ أيضا خطة للإصلاح الاقتصادي رفعت من معدل الدخل السنوي للأفراد وخفض معدل البطالة إلى 7.5% فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وكشف الوزير المصري، أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وتقنين أوضاع 1235 كنيسة حتى شهر أكتوبر الماضي.مؤكدا، أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصري.

وشاركت مصر اليوم في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتقدم تقريرها الوطني الذي ستتم مناقشته للمراجعة الدورية الشاملة لمصر بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

